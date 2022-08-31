ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI - Son Dakika
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ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI

31.08.2022 16:35
ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 23 kilogram esrar ile bin 86 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 23 kilogram esrar ile bin 86 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bir eve baskın yaptı. Eğitimli narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada evin kiler bölümünde 23 kilo esrar ile bahçede ekili bin 86 kök kenevir ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına alarak karakola götürdü.

YORUMLAR
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiriyormuş Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiriyormuş
Kaynak: DHA

Viranşehir, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU 1 GÖZALTI - Son Dakika

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