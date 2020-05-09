Şanlıurfa'nın yükselen turizmine tarihi konaklar da katkı sağlayacak - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın yükselen turizmine tarihi konaklar da katkı sağlayacak

6 saat önce

Kültür ve inanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan, 2019'da "Göbeklitepe Yılı" sayesinde turizmde "altın dönemini" yaşayan Şanlıurfa, 11 tarihi konaktan oluşan Vilayetler Evi (VE Hotels) ile yatak kapasitesini artırdı.

Şanlıurfa'nın yükselen turizmine tarihi konaklar da katkı sağlayacak, System.String[]

Kültür ve inanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan, 2019'da "Göbeklitepe Yılı" sayesinde turizmde "altın dönemini" yaşayan Şanlıurfa, 11 tarihi konaktan oluşan Vilayetler Evi (VE Hotels) ile yatak kapasitesini artırdı.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamulaştırılan, Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı tarafından restorasyonları yapılarak yeniden hayat bulan 58 Meydanı'ndaki 11 tarihi konak turizme kazandırıldı.

Bir kamu kuruluşu olan VE Hotels Şanlıurfa, 3 bin 230 metrekare alan üzerinde 75 oda, 150 yatak, 2 restoran, bir eğitim salonu ve sosyal donatı alanlarıyla hizmet veriyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin otantik yapısını yansıtan 11 konaktan oluşan VE Hotels Şanlıurfa'nın misafirlerini ağırlamaya başladığını söyledi.

Tarihi konakların restorasyonlarının özenle yapıldığını anlatan Vali Erin, şunları kaydetti:

"Bu konaklardan 2 tanesi 350 yıllık geçmişi olan konaklar, en yenisi ise Cumhuriyet ile yaşıt 100 yıllık geçmişi yansıtan çok güzel konaklar. Bu 11 konağı birleştirdik. Cazibe Merkezleri Programı'ndan aldığımız destekle istimlak gerçekleştirildi, ardından restorasyonları uzunca bir süre aldı. Çok dikkatli bir şekilde restore edildi, orijinal yapısına uygun bir şekilde tamamlandıktan sonra da ve Hotels ile beraber İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcımız Muhterem İnce ve Vilayetler Birliği Genel Sekreterimiz Şefik Aygöl'ün destekleriyle son tefrişi gerçekleştirildi."

Vali Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm dünyada turizm sezonunun olumsuz etkilendiğini, salgının geçmesiyle birlikte kente gelen turist sayısında yeniden bir artış yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını "Göbeklitepe yılı" ilan etmesiyle kentteki misafir sayısında önemli bir artış yaşandığını anımsatan Erin, kentte ihtiyaç duyulan yatak kapasitesi artırımına VE Hotels Şanlıurfa'nın önemli katkı sağlayacağını söyledi.

"Şanlıurfa'ya çok anlamlı bir hizmet yapıldı"

Vali Abdullah Erin, tarihi konaklardan oluşan oteli ziyaretçilerin çok beğeneceğine inandıklarını vurgulayarak, "Burası Şanlıurfa'ya gelen misafirlerimizin, ziyaretçilerin ve turistlerin konaklayacağı bölgedeki en prestijli, en tarihi, en otantik yerlerden bir tanesi olacak. Buranın Şanlıurfa'ya kazandırılması çok anlamı oldu, güzel bir hizmet yapıldı." diye konuştu.

Erin, otelin bulunduğu bölgenin tarihi bir yapıya sahip olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"58 Meydanı dediğimiz alanda çok tarihi yapılar var. Devamında da Şanlıurfa'nın aslında keşfedilmemiş tarihi yapısını yansıtan çok kıymetli hanlar, hamamlar, konaklar, eski tarihi evler var. Bu adayı bu şekilde anlamlandırarak ve Şanlıurfa'ya kazandırarak aslında orada vatandaşlarımızın çok önemsemediği o yapıların hazine değerinde olduğunu göstermek istedik."

Tarihi konakların otele dönüştürülmesiyle bölgedeki yatırımcıların da önünün açılacağını ve bu tür özel girişimlerin artmasına da vesile olacağına inandıklarını ifade eden Erin, VE Hotels'in turizm sektörü için hayırlı olmasını diledi.

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:24 Kaynak: AA


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