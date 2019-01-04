Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Nisibi Köprüsündeki Yolda Çökme Meydana Geldi

Şanlıurfa Nisibi Köprüsündeki Yolda Çökme Meydana Geldi

27 dakika önce

Adıyaman Gerger Siverek yolu üzerinde bulunan Nisibi ağlantı yolunda yer yer çökme meydana geldi.

Şanlıurfa Nisibi Köprüsündeki Yolda Çökme Meydana Geldi, System.String[]
Adıyaman Gerger Siverek yolu üzerinde bulunan Nisibi ağlantı yolunda yer yer çökme meydana geldi.

Adıyaman-Kahta-Siverek- Diyarbakır arasındaki Nissibi Köprüsü'nün 3.5 kilometrelik bağlantı yolunda çökme ve yollarda ayrıklar meydana gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir kazanın yaşanmaması için yollara uyarıcı dubalar konulurken, yolun kısa bir süre içerisinde onarılacağı da yetkililer tarafından bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:10 Kaynak: DHA

Nissibi Köprüsü, Gerger, Siverek, Adıyaman, Güncel
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