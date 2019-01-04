Şanlıurfa Nisibi Köprüsündeki Yolda Çökme Meydana Geldi
27 dakika önce
Adıyaman Gerger Siverek yolu üzerinde bulunan Nisibi ağlantı yolunda yer yer çökme meydana geldi.
Adıyaman Gerger Siverek
yolu üzerinde bulunan Nisibi ağlantı yolunda yer yer çökme meydana geldi.
Adıyaman-Kahta-Siverek- Diyarbakır
arasındaki Nissibi Köprüsü
'nün 3.5 kilometrelik bağlantı yolunda çökme ve yollarda ayrıklar meydana gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir kazanın yaşanmaması için yollara uyarıcı dubalar konulurken, yolun kısa bir süre içerisinde onarılacağı da yetkililer tarafından bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:10 Kaynak: DHA
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