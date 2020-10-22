Şanlıurfa Oduncular Pazarı'nda hareketlilik başladı

Şanlıurfa'da oduncular pazarında kış hazırlıkları başladı. Kış hazırlıklarını sürdüren esnaf, vatandaşın yakacağı odunları makineler yardımı ile hazırladıktan sonra kömürlerle birlikte kamyonetlere yükleyerek evlerine kadar servis ediyor.

Şanlıurfa'da, odun ve kömür sobası kullanımının yaygınlığı nedeniyle oduncu pazarında hareketlilik başladı. Son yıllarda yeni yapılan konutlarda doğalgaz kullanılırken, kent merkezinde ve kırsal kesimde yaşayan bazı vatandaşlar ise odun ve kömür yakarak kış mevsimini geçiriyor. Doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte odun ve kömür satışında yaşanan düşüş, oduncular pazarı esnafını da etkiliyor. Esnaf, oduncular pazarı dışında odun ve kömür satışı yapanların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi oduncular pazarında hareketlilik başladığını belirten oduncu esnafı Mehmet Avcı, "Oduncular pazarında hareketlilik var. Odunlarımızı satıyoruz. Satışlarımız şu anda iyi durumdadır. Meşe ağacının odun fiyatı 850 lira, kayısı ise 650 liradan ev teslimatı dahilin de satış yapıyoruz" dedi.

"Korsan satışların engellenmesi gerekiyor"

Korsan odun ve kömür satışlarının durdurulmasını isteyen esnaf Halil Ferhat, "Kış hazırlıkları başladı. Korsanların odun ve kömürleri kenar mahallelerde satması biz oduncu esnafını mağdur ediyor. Korsanlar yüzünden şu an işimiz iyi gitmiyor. Yetkililerden bu korsan satış yapanları tespit edip yasaklamalarını istiyoruz. Meşe ağacının odunu ton fiyatı 800 lira, kayısı odunu ise ev teslimatı 700 lira. Geçen yıla göre bu yıl satış çok olmuyor" şeklinde konuştu.

Oduncu pazarında makine ustası olan İsmail Demir ise "Oduncular pazarında makine ustasıyım Bu işte gündelikçi olarak çalışıyorum. Zor bir meslek. Toz toprak içinde kalıyoruz. Odunları keserken dikkat ediyoruz. Günde yaklaşık 5 ton odun yapıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA