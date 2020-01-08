Şanlıurfa öğrenciler ve belediye meclis üyeleri önce temizlik, sonra mangal yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa öğrenciler ve belediye meclis üyeleri önce temizlik, sonra mangal yaptılar - Son Dakika

Şanlıurfa öğrenciler ve belediye meclis üyeleri önce temizlik, sonra mangal yaptılar

6 saat önce

Öğrenciler ve belediye meclis üyeleri önce temizlik, sonra mangal yaptılarŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, öğretmen ve belediye meclis üyeleriyle sokak ve caddelerde çöp topladı.

Öğrenciler ve belediye meclis üyeleri önce temizlik, sonra mangal yaptılar

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde öğrenciler, öğretmen ve belediye meclis üyeleriyle sokak ve caddelerde çöp topladı.

İlçenin Yenişehir mahallesindeki Şehit Cuma İbiş Ortaokulu tarafından yürütülen, 'temiz çevre, temiz toplum' projesi kapsamında çevremizi temiz tutalım etkinliği gerçekleştirildi. Program çerçevesinde ellerine eldiven takan öğrenciler, öğretmen ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla cadde ve sokaklarda mahallede bulunan parklarda çöpleri toplayarak farkındalık oluşturdular. Mahallede yapılan temizliğin ardından okul idaresi ve öğrenciler açık havada mangal yakarak piknik yaptı. Proje koordinatörlerinden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sevgi Önsal, "Şehit Cuma İbiş Ortaokulu olarak bugün burada öğrencilerimizle birlikte düzenlediğimiz etkinlikte, evre bilincini kazandırmak için çöp topladık ve etkinliğimizin sonunda da öğrencilerimizle birlikte mangal keyfi yaptıkö dedi.

Ortaokul öğrencilerine destek vermek için öğrenciler ile birlikte çöp toplayan Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ise öğrencilere farkındalık oluşturmak için yaptıkları projede olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Şanlıurfa öğrenciler ve belediye meclis üyeleri önce temizlik, sonra mangal yaptılar

Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:10 Kaynak: DHA
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