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Şanlıurfa öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldı
7 saat önce
Öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan tiyatro ve müzik ekibi engelli öğrenciler için sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:36 Kaynak: DHA
Öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan tiyatro ve müzik ekibi engelli öğrenciler için sahne aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerin organize ettiği tiyatro ve müzik dinletisinde toplanan bağışlar ile engelli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye ve benzeri ihtiyaçları alınacak. 2 bin öğretmen ve idarecinin katıldığı etkinlikte sahne alan öğretmenler, Engelli öğrencilerimiz için böyle bir gece ve programda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.
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