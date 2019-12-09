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Şanlıurfa öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldı

7 saat önce

Öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldıŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan tiyatro ve müzik ekibi engelli öğrenciler için sahne aldı.

Öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan tiyatro ve müzik ekibi engelli öğrenciler için sahne aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerin organize ettiği tiyatro ve müzik dinletisinde toplanan bağışlar ile engelli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye ve benzeri ihtiyaçları alınacak. 2 bin öğretmen ve idarecinin katıldığı etkinlikte sahne alan öğretmenler, Engelli öğrencilerimiz için böyle bir gece ve programda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Şanlıurfa öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:36 Kaynak: DHA
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