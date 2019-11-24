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Şanlıurfa 'öğretmenler günü' etkinliğinde evlilik teklifi

6 saat önce

'Öğretmenler Günü' etkinliğinde evlilik teklifiŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde salondaki 2 kişi, kendileri gibi öğretmen olan kız arkadaşlarına evlenme teklifi etti.

'Öğretmenler Günü' etkinliğinde evlilik teklifi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde salondaki 2 kişi, kendileri gibi öğretmen olan kız arkadaşlarına evlenme teklifi etti.

Siverek'in Abdalağa Mahallesi'ndeki kültür merkezinde, Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık 2 bin öğretmen katılırken, öğretmenlerden oluşan orkestranın konseri dinlendi. Konser sonrası orkestrada görevli öğretmenlere plaket verildi. Müzisyen öğretmenlerden Uğur Türkeri, kendisine verilecek plaketi, meslektaşı olan kız arkadaşı Ebru Altunöz'den almak istedi. Altunöz sahneye çıkıp, plaketi verdiği sırada diz çöken Türkeri, cebindeki yüzüğü çıkararak, evlenme teklifinde bulundu. Şaşıran Ebru Altunöz, 'evet' cevabını verirken, salondaki öğretmenler de uzun süre alkışladı. Evlilik teklifinin ardından sahneye çıkan öğretmen Cemal Zengin ise mikrofonu alarak, salonda bulunan öğretmen sevgilisi Gül Gül'e seslenip, "Benimle evlenir misin?" dedi. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Gül ise parmağına yüzüğü takarak, 'evet' yanıtını verdi.

Evlilik tekliflerinin ardından devam eden programda öğretmenler, çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek, eğlendi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) -

Şanlıurfa 'öğretmenler günü' etkinliğinde evlilik teklifi

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:32 Kaynak: DHA
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