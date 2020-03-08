ŞANLIURFA Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞANLIURFA Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

ŞANLIURFA Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti 2 ölü, 2 yaralı

14 dakika önce

Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralıŞANLIURFA'da otomobilin seyir halindeki çekicinin dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında öğretmenler Hatice Şimşek (28) ile Zümrüt Aslan (29) hayatını kaybetti, 2 arkadaşları da yaralandı.

Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti: 2 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA'da otomobilin seyir halindeki çekicinin dorsesine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında öğretmenler Hatice Şimşek (28) ile Zümrüt Aslan (29) hayatını kaybetti, 2 arkadaşları da yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 63'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep'e gezmeye giden öğretmenlerin içinde bulunduğu Zümrüt Aslan'ın kullandığı 70 FP 384 plakalı otomobil önünde seyreden İbrahim Akbal yönetimindeki 11 AAC 194 plakalı çekicinin dorsesine arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki öğretmenlerden Hatice Şimşek olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan sürücü Zümrüt Aslan, Beyza Özayman ile Seda Günenç'i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Zümrüt Aslan da tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA Öğretmenlerin gezisi kazayla bitti 2 ölü, 2 yaralı

Hatice Şimşek, Değerli Taş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:23 Kaynak: DHA
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