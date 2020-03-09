ŞANLIURFA Otobüs durağında fünyeyle patlatılan şüpheli paket boş çıktı - Son Dakika

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ŞANLIURFA Otobüs durağında fünyeyle patlatılan şüpheli paket boş çıktı
6 saat önce
Otobüs durağında fünyeyle patlatılan şüpheli paket boş çıktıŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğüne yakın noktadaki otobüs durağına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:55 Kaynak: DHA
Otobüs durağında fünyeyle patlatılan şüpheli paket boş çıktı
ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğüne yakın noktadaki otobüs durağına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Paketin boş olduğunun anlaşıldı. Olay, öğleden sonra Emniyet Müdürlüğü'ne yakın noktada bulunan Devlet Su İşler Bölge Müdürlüğü önündeki otobüs durağında meydana geldi. Durakta bırakılan bir kutuyu görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Bomba imha uzmanı da önlemlerin alınmasının ardından kutuyu fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Parçalanan kutunun boş olduğu anlaşılınca, yol yeniden ulaşıma açıldı.
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