Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi - Son Dakika
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Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi

06.06.2022 13:54

Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi Şanlıurfa 'da kavurucu sıcaklarda vatandaşların daha rahat ve serin seyahat etmeleri için kentte hizmet veren şehir içi ulaşım araçlarında "klima" denetimi yaptı.

Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'da kavurucu sıcaklarda vatandaşların daha rahat ve serin seyahat etmeleri için kentte hizmet veren şehir içi ulaşım araçlarında "klima" denetimi yaptı.

Hava sıcaklığının arttığı Şanlıurfa'da vatandaşların sağlığını ve rahatını düşünen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında klima denetimi gerçekleştirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir içi özel halk otobüsleri ve belediyeye ait otobüslerde klimaları denetledi. Otobüslerin içine girerek şoförleri klima konusunda uyaran ekipler, klimaların çalışıp çalışmadığını da kontrol etti. Şanlıurfa genelinde denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, toplu taşıma aracında seyahat eden vatandaşları, klimasını çalıştırmayan veya kurallara riayet etmeyen toplu taşıma aracının plaka, tarih ve saat bilgilerini 153 iletişim merkezine iletmelerini istedi.

Zabıta ekipleri, Kent genelinde şehir içi ulaşım araçlarına yönelik klima denetimlerini sürdürüyor.

Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi
Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi
Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi
Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi
Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa otobüslerinde klima denetimi - Son Dakika
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