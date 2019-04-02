Şanlıurfa Otomobil, Çöken Duvarın Altında Kaldı
52 dakika önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine bir evin duvarı yıkıldı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine bir evin duvarı yıkıldı.
Olay, öğleden sonra Camikebir Mahallesinde meydana geldi, Pastane işletmeciliği yapan Hüseyin Kumurbay, 31 H 5343 plakalı otomobilini park edip iş yerine gitti. Bir süre sonra sokakta kimsenin yaşamadığı kerpiç evin duvarı, son günlerdeki yağışlara dayanamayarak Kumurbay'ın otomobilinin üzerine yıkıldı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla sokaktan kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:07 Kaynak: DHA
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