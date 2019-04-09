Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Otomobilin Çarptığı Çoban ve 20 Koyun Öldü

Şanlıurfa Otomobilin Çarptığı Çoban ve 20 Koyun Öldü

1 saat önce

Otomobilin çarptığı çoban ve 20 koyun öldüŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı.

Otomobilin çarptığı çoban ve 20 koyun öldü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Kazada koyunları otlatan Devran Çoban (18) ve sürüdeki 20 koyun öldü. Kazaya yapan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Birecik- Gaziantep otobanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Birecik'e bağlı Çoğan kırsal Mahallesi yakınlarında koyunları otlatmaya götüren Devran Çoban, akşam saatlerinde otoban bağlantı yolunda sürüyü yolun karşısına geçirmeye çalıştı. Bu sırada otoyolda ilerleyen plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Devran Çoban'a çarparak koyun sürüsünün arasına daldı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Devran Çoban öldü. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çoban'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazada sürüdeki 20 koyunda öldü.

Jandarma Devran Çoban ve sürüye çarparak kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:51 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Birecik, Güncel
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