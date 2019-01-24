Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Şanlıurfa Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

43 dakika önce

Otomobilin çarptığı yaya öldüŞanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Şanlıurfa'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmek isteyen Salih Demir'e (19) çarparak kaza yerinden kaçtı. Yola savrularak ağır yaralanan Demir, kazayı görenlerin haber verdiği ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:37 Kaynak: DHA

Jandarma, Şanlıurfa, Güncel
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