ŞANLIURFA Oyun oynarken köpekler saldırdı, 3'ü ağır 6 çocuk yaralı - Son Dakika

Oyun oynarken köpekler saldırdı, 3'ü ağır 6 çocuk yaralı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, evlerinin önünde oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırına uğrayan 6 çocuk yaralandı. Çocuklardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle köpeklerden kurtarılan yaralı çocuklar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan çocuklardan durumu ağır olan 3'ü, Şanlıurfa ve Gaziantep'e sevk edildi. Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan köpeklerden ikisini yakalarken, mahalle sakinleri başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) -