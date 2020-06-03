Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi çocuklarla buluşuyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapanan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi, normalleşme sürecinde dezenfekte edilerek yeniden açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkez Karaköprü Belediyesince oluşturulan ve yaklaşık 3 ay kapalı kalan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi, yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından haftada 2 gün çocuklara hizmet verecek.

Çocuklar, kurallar çerçevesinde çarşamba ve cuma günleri saat 14.00-18.00'de müzeyi gezebilecek.

Merkez Karaköprü Belediyesince Şenevler Mahallesi'nde oluşturulan Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden her dönemin özelliklerini yansıtan oyuncaklar bulunuyor.



Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, normalleşme süreci ile birlikte çocukların çarşamba ve cuma günü sokağa çıkacakları için müzede gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve gönül rahatlığıyla çocukların müzeyi gezebileceklerini belirtti.