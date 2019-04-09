Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Parmağında Sıkışan Çelik Yüzüğü İtfaiyeciler Çıkardı

Şanlıurfa Parmağında Sıkışan Çelik Yüzüğü İtfaiyeciler Çıkardı

13 dakika önce

Şanlıurfa'da Celal Kılıç'ın parmağında sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.

Şanlıurfa'da Celal Kılıç'ın parmağında sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı. Yenişehir Mahallesi'nde oturan Celal Kılıç, sağ el serçe parmağına taktığı çelik yüzüğü çıkaramadı. Uzun süre yüzüğü çıkarmak için uğraşan Celal Kılıç, başarısız olunca şişen parmağı için Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne gitti. Buradaki doktor durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekibi, Celal Kılıç'ın parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmak için harekete geçti. İtfaiyeciler, parmağın zarar görmemesi için altına çay kaşığı koydukları yüzüğü, mini kesme makinesiyle kesmeye başladı. Yaklaşık 5 dakika süren işlemin ardından Kılıç'ın parmağındaki çelik yüzük, kesilerek çıkarıldı. Celal Kılıç, doktora ve itfaiyecilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:32 Kaynak: DHA

İtfaiye, Celal Kılıç, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli, Soru Soran FOX Haber Muhabirine Çıkıştı: Tilkilik Yapıyorsununuz Milli Piyango İdaresi, Parasını Almayan Büyük İkramiye Talihlisi İçin Geri Sayıma Başladı Son Dakika! Bahçeli: 60 Gün Sonra Yeni Bir Seçim Düşünülebilir Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Kaybettiklerini Kabul Etmeliler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 14:45:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Parmağında Sıkışan Çelik Yüzüğü İtfaiyeciler Çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]