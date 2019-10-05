Şanlıurfa Piazza'da çizgi dizi miniklerle buluşacak

Çizgi dizi "Harika Kanatlar" Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne geliyor.



Eğitici ve öğretici içeriğiyle çocukların ilgisini çeken, ebeveynlerin de gönül rahatlığıyla izletebildiği Harika Kanatlar çizgi dizisinin sevilen karakterleri Şanlıurfalı miniklerle buluşacak.



Çocukların problem çözme, yardımlaşma, ekip çalışması gibi yeteneklerini geliştirici içeriklerle, her bölümünde farklı bir macerayla ekranlarda yer alan Harika Kanatlar karakterleri 12-13 Ekim tarihlerinde AVM'nin minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.



Harika Kanatlar'ın sevilen karakterleri 12 Ekim Cumartesi ve 13 Ekim Pazar günü, 14.00-16.00-18.00 saatlerinde, 3 seans halinde Şanlıurfalı çocukları eğitici ve eğlenceli maceralarıyla kahkahalara boğacak.



Piazza Club Kart üyesi ebeveynlerin çocuklarının ücretsiz olarak faydalanabileceği etkinlik sayesinde minikler keyifli bir hafta sonu geçirecek. - ŞANLIURFA