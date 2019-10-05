Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Piazza'da çizgi dizi miniklerle buluşacak
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Şanlıurfa Piazza'da çizgi dizi miniklerle buluşacak

40 dakika önce

Çizgi dizi "Harika Kanatlar" Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne geliyor.

Şanlıurfa Piazza'da çizgi dizi miniklerle buluşacak, System.String[]

Çizgi dizi "Harika Kanatlar" Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne geliyor.


Eğitici ve öğretici içeriğiyle çocukların ilgisini çeken, ebeveynlerin de gönül rahatlığıyla izletebildiği Harika Kanatlar çizgi dizisinin sevilen karakterleri Şanlıurfalı miniklerle buluşacak.


Çocukların problem çözme, yardımlaşma, ekip çalışması gibi yeteneklerini geliştirici içeriklerle, her bölümünde farklı bir macerayla ekranlarda yer alan Harika Kanatlar karakterleri 12-13 Ekim tarihlerinde AVM'nin minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.


Harika Kanatlar'ın sevilen karakterleri 12 Ekim Cumartesi ve 13 Ekim Pazar günü, 14.00-16.00-18.00 saatlerinde, 3 seans halinde Şanlıurfalı çocukları eğitici ve eğlenceli maceralarıyla kahkahalara boğacak.


Piazza Club Kart üyesi ebeveynlerin çocuklarının ücretsiz olarak faydalanabileceği etkinlik sayesinde minikler keyifli bir hafta sonu geçirecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:42 Kaynak: İHA
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