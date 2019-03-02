Şanlıurfa Piazza'da Depo İndirim Günleri Başladı

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde ulusal ve uluslararası seçkin markaların katıldığı depo indirim günleri başladı.

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde ulusal ve uluslararası seçkin markaların katıldığı depo indirim günleri başladı.



Depo indirim günleri, gelecek kış sezonunun hazırlıklarını yapmak isteyen ya da ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla gidermek isteyen ziyaretçilerin ilk günden yoğun ilgisini gördü. Ulusal ve uluslararası seçkin markaların normal sezon ve mevsim sonu kampanyalarının yanı sıra yüzde 70'e varan avantajlar sunduğu depo günleri, alışverişi adeta şenliğe dönüştürüyor. Seçkin markalar katıldığı depo indirim günleri, 10 Mart Pazar gününe kadar devam edecek.



Şanlıurfalılar, AVM'nin 1'nci katındaki indirim günlerinde, erkek, kadın ve çocuk giyimden ev gereçlerine kadar tüm ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla satın alabiliyorlar. - ŞANLIURFA

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