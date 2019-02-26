Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Piazza'da "Doğa Dostu" Alışveriş

Şanlıurfa Piazza'da "Doğa Dostu" Alışveriş

1 saat önce

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, poşetsiz alışverişi destekleyerek, doğanın korunmasına katkı sunmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

Şanlıurfa Piazza'da
Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, poşetsiz alışverişi destekleyerek, doğanın korunmasına katkı sunmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı.

25 Şubat'ta başlayan ve 3 Mart tarihine kadar devam edecek olan kampanyada faydalanmak için aynı gün içinde toplamda 150 TL üzeri alışverişleri belgeleyen fiş ya da faturalarla AVM'nin Danışma Birimine başvurmak yeterli oluyor. Alışverişini belgeleyip, ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club Kart başvuru formunu dolduran tüm ziyaretçilere hediye bez çantaları hemen teslim ediliyor. Her ziyaretçinin bir katılım hakkının bulunduğu kampanya ilk günden çevre dostu Şanlıurfalılardan yoğun ilgi gördü. Doğayı kirleten naylon poşetler yerine bez çantaları tercih eden Şanlıurfalılar, yaptıkları alışverişlerle hem çevrenin korunmasına katkı sunuyor, hem de bez çanta ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
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