Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Piazza'da Doğanın En Sevdiği Alışveriş

Şanlıurfa Piazza'da Doğanın En Sevdiği Alışveriş

50 dakika önce

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, aynı gün içerisinde toplamda 75 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine, bir adet doğa dostu bez çanta hediye ediyor.

Şanlıurfa Piazza'da Doğanın En Sevdiği Alışveriş, System.String[]
Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, aynı gün içerisinde toplamda 75 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerine, bir adet doğa dostu bez çanta hediye ediyor.

Şık ve çevre dostu bez çantaya sahip olmak isteyen ziyaretçilerin, aynı gün içinde yaptıkları 75 TL ve üzeri alışverişlerini belgeleyen fiş ya da faturalar ile danışma birimine başvurmaları yeterli oluyor. Ücretsiz bir üyelik sistemi olan Piazza Club formunu dolduran tüm ziyaretçilere, hediye bez çantaları teslim ediliyor. AVM'nin doğaya zarar veren naylon poşetler yerine çevreci bez çantaların kullanımını desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği kampanyaya katılanlar, hem bez çanta ihtiyaçlarını gidermiş hem de doğanın korunmasına katkı sunmuş olacaklar. Kampanyaya, her ziyaretçinin bir katılım hakkı bulunuyor.

Kampanya, 7 Nisan'a kadar devam edecek. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:37 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yaşam
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