Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Piazza'da Streetball Turnuvası
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Şanlıurfa Piazza'da Streetball Turnuvası

1 saat önce

Şanlıurfa kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra sportif aktiviteleri ile de kentin çekim merkezi olan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, "Ödüllü Streetball Turnuvası" düzenleniyor.

Şanlıurfa Piazza'da Streetball Turnuvası, System.String[]

Şanlıurfa kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra sportif aktiviteleri ile de kentin çekim merkezi olan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, "Ödüllü Streetball Turnuvası" düzenleniyor.


Şanlıurfa'da 28 - 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi otopark alanında gerçekleştirilecek turnuvaya katılım için 26 Ağustos tarihine kadar danışma birimine başvuru yapılabilecek.


AVM' nin otopark alanında, 28 Ağustos Çarşamba günü başlayıp, 30 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek olan "Ödüllü Streetball Turnuvası" sporseverleri buluşturacak. Ücretsiz olan turnuvaya katılmak isteyenler, 26 Ağustos Pazartesi gününe kadar AVM'nin danışma birimine başvuruda bulunarak, kayıt yaptırabilecek.


18 ve +18 kategorilerinde düzenlenecek olan turnuva, katılımcılar kadar onları izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatacak. Eğlence, yetenek ve şovu bir arada barındıran kuralsız bir oyun olarak sporseverlerin gözdesi olan streetball, 3 +1 oyuncudan oluşan takımlar halinde oynanıyor.


Turnuva sonunda başarı gösterenler AVM tarafından sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:41 Kaynak: İHA
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