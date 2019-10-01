Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Piazza'da sürpriz hediyeler
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Şanlıurfa Piazza'da sürpriz hediyeler

1 saat önce

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine sürpriz hediyelerle heyecan verecek bir kampanya başlattı.

Şanlıurfa Piazza'da sürpriz hediyeler, System.String[]

Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerine sürpriz hediyelerle heyecan verecek bir kampanya başlattı.


AVM, ulusal ve uluslararası seçkin marka karması sayesinde bol seçeneklerle sunduğu alışveriş imkanını kampanyalarla daha cazip hale getiriyor. AVM'de 1 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında, hafta içi günlerde ve aynı gün içinde 100 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, bu alışverişleri karşılığında aldıkları fiş ya da faturalar ile danışma birimine başvurduklarında sürpriz hediyeler verilecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:20 Kaynak: İHA
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