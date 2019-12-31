Şanlıurfa pkk elebaşı karayılan'ın kardeşi tutuklandı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa pkk elebaşı karayılan'ın kardeşi tutuklandı-2 - Son Dakika

Şanlıurfa pkk elebaşı karayılan'ın kardeşi tutuklandı-2

6 saat önce

PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı-2 (GÖRÜNTÜ EKİYLER YENİDEN)Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

PKK elebaşı Karayılan'ın kardeşi tutuklandı-2 (GÖRÜNTÜ EKİYLER YENİDEN)

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi HDP İl Genel Meclisi eski üyesi Bozan Karayılan gözaltına alınıp, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklandı.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 gün öce düzenlenen operasyonla bölücü terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan gözaltına alındı. Kardeş Karayılan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. HDP İl Genel Meclisi eski üyesi olan Bozan Karayılan, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa pkk elebaşı karayılan'ın kardeşi tutuklandı-2

Murat Karayılan, Şanlıurfa, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:06 Kaynak: DHA
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