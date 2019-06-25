ŞANLIURFA PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti
1 saat önce
PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çektiŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:19 Kaynak: DHA
PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesi karşısında bulunan Suriye
'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Rasulayn ilçe kırsalında PKKPYD'li teröristler sivillere ait buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Tarlayı yaktıktan sonra önünde kol kola girerek halay çeken teröristler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı. Tarlası yakılan çiftçiler ise teröristlerin bölgeden ayrılmasının ardından yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalıştı.
Belgeselde görüp hobi olarak başladığı teraryumlar, mesleği oldu
Mardin'de koruma altında olan "alaca sansar" görüldü
188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bikinili fotoğrafıyla büyüledi!