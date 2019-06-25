Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti
Son Dakika Güncel Haber

ŞANLIURFA PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti

1 saat önce

PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çektiŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristlerin sivillere ait ekili buğday tarlasını ateşe vererek halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.
Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Rasulayn ilçe kırsalında PKKPYD'li teröristler sivillere ait buğday ekili tarlayı ateşe verdi. Tarlayı yaktıktan sonra önünde kol kola girerek halay çeken teröristler cep telefonları ile çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği görüntüler tepki topladı. Tarlası yakılan çiftçiler ise teröristlerin bölgeden ayrılmasının ardından yangını kendi çabaları ile söndürmeye çalıştı.
ŞANLIURFA PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:19 Kaynak: DHA
Ceylanpınar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belgeselde görüp hobi olarak başladığı teraryumlar, mesleği oldu Mardin'de koruma altında olan "alaca sansar" görüldü 188 yıllık Narmanlı Han'a kozmetik tabelası! Tepkiler üzerine indirildi Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bikinili fotoğrafıyla büyüledi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:52:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA PKKPYD'li teröristler buğday tarlasını yakıp, halay çekti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]