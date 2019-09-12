Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa pkkpyd'li teröristler tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor
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Şanlıurfa pkkpyd'li teröristler tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor

44 dakika önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristler tünel ve hendek hazırlıklarını sürdürüyor.

Şanlıurfa pkkpyd'li teröristler tünel ve mevzi kazmayı sürdürüyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristler tünel ve hendek hazırlıklarını sürdürüyor.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn ilçesinde PKKPYD'li teröristler kepçe yardımıyla hendek ve tünel kazı çalışmalarına devam ediyor. ABD'nin Irak üzerinden gönderdiği zırhlı kulübeler ise kazılan tünellere yerleştirilmeye devam ediyor. İş makineleri yardımıyla kazılan tünellerin sağlam olması için ise beton bloklarla çevrelendiği görüldü.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:03 Kaynak: DHA
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