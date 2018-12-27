Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Pkkypg'li Teröristler Rasulayn'da Hendek Kazmayı Sürdürdü

Şanlıurfa Pkkypg'li Teröristler Rasulayn'da Hendek Kazmayı Sürdürdü

2 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKKYPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Rasulayn ilçesinde, PKKYPG'li teröristler hendek kazmaya devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Rasulayn ilçe merkezinde PKKYPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazmaya sürdürdü. Teröristlerin kazdıkları hendekleri inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:40 Kaynak: DHA

TSK, Suriye, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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