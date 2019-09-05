Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa pkkypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor
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Şanlıurfa pkkypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor

31 dakika önce

PKKYPG'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyorŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKKYPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.

PKKYPG'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKKYPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde PKKYPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER Şafak SAĞCEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

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Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
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