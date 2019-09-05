Şanlıurfa pkkypg'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor

PKKYPG'li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde PKKYPG'li teröristler iş makineleri ile hendek ve tünel kazıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon öncesi, Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde PKKYPG'li teröristler iş makineleriyle hendek kazıyor. Teröristlerin kazdıkları hendekleri, inşaat demiri ve betonla güçlendirdiği görüldü. Bölgedeki teröristlerin silahlı mücadele için tüm sivillere yönelik silahlandırma çalışması yaptığı öne sürüldü.

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HABER Şafak SAĞCEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

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