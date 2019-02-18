Şanlıurfa Polisinden Aranan Şahıslara Şok Operasyon...çeşitli Suçlardan Aranan 20 Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa polisinden aranan şahıslara şok operasyon...Çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında cinayet, yaralama, silahla tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti yapma, cezaevinden firar etmek gibi bir çok...

Şanlıurfa polisinden aranan şahıslara şok operasyon...Çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında cinayet, yaralama, silahla tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti yapma, cezaevinden firar etmek gibi bir çok suçtan aranan 20 zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde, bir çok birimin desteğiyle aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa genelinde düzenlenen operasyonda aralarında cinayet, yaralama, silahla tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti yapma, cezaevinden firar etmek gibi bir çok suçtan aranan 20 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Zanlıların 10 yıla kadar kesinleşmiş cezaları bulunduğu öğrenildi.

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