Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Polisinden Aranan Şahıslara Şok Operasyon...çeşitli Suçlardan Aranan 20 Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa Polisinden Aranan Şahıslara Şok Operasyon...çeşitli Suçlardan Aranan 20 Şahıs Yakalandı

5 dakika önce

Şanlıurfa polisinden aranan şahıslara şok operasyon...Çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında cinayet, yaralama, silahla tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti yapma, cezaevinden firar etmek gibi bir çok...

Şanlıurfa Polisinden Aranan Şahıslara Şok Operasyon...çeşitli Suçlardan Aranan 20 Şahıs Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa polisinden aranan şahıslara şok operasyon...Çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında cinayet, yaralama, silahla tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti yapma, cezaevinden firar etmek gibi bir çok suçtan aranan 20 zanlı, polisin operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde, bir çok birimin desteğiyle aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa genelinde düzenlenen operasyonda aralarında cinayet, yaralama, silahla tehdit, dolandırıcılık, hırsızlık, ruhsatsız silah bulundurma, uyuşturucu ticareti yapma, cezaevinden firar etmek gibi bir çok suçtan aranan 20 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü. Zanlıların 10 yıla kadar kesinleşmiş cezaları bulunduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:28 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı 1 Kişinin Öldüğü 10 Kişinin de Yaralandığı Kazanın Kamera Görüntüleri Ortaya Çıktı

Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 23:33:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Polisinden Aranan Şahıslara Şok Operasyon...çeşitli Suçlardan Aranan 20 Şahıs Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]