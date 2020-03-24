ŞANLIURFA PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı - Son Dakika

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ŞANLIURFA PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı
6 saat önce
PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadıŞANLIURFA'da PTT şubelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı
ŞANLIURFA'da PTT şubelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Şanlıurfa'da, fatura ödeme ve çeşitli işlemlerini yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruk oluşturuyor. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu kalabalık, aralarında mesafe bırakmadan kuyruğa giriyor. Yapılan çağrılara aldırış etmeyen kalabalık, şubeye gruplar halinde alınarak işlemleri gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:28 Kaynak: DHA
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