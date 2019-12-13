Şanlıurfa rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi

7 saat önce

Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildiBarış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKKYPG'den temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

Rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKKYPG'den temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinin Türkiye sınırına yakın bir noktada tespit edilen el yapımı patlayıcı, kontrollü olarak imha edildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınır komşusu Suriye'nin Rasulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında PKKYPG'li teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi. Sınıra yakın bir bölgede, toprağa gömülü yaklaşık 200 kiloluk patlayıcı, alınan önlemlerin ardından kontrollü şekilde imha edildi. Patlamayla birlikte yükselen duman, Türkiye tarafından da görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Şafak ŞAĞCEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

Şanlıurfa rasulayn'da bulunan patlayıcı, imha edildi

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:07 Kaynak: DHA
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