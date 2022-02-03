ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Dergah Cami girişi

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ziyareti

Namaz kılınması ve dua edilmesi

Mevlid okunması Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, namaz öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.