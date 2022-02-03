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ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi

03.02.2022 20:29

Dergah Cami girişi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ziyareti Namaz kılınması ve dua edilmesi Mevlid okunması Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan camileri doldurdu.

Dergah Cami girişi

Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ziyareti

Namaz kılınması ve dua edilmesi

Mevlid okunması Şanlıurfa'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan camileri doldurdu.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan kentte vatandaşlar, namaz öncesi Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi
ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi
ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi

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Balıklıgöl Yerleşkesi, Regaib Kandili, Şanlıurfa, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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