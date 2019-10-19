Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa-resulayn'a karşı türk bayrağını dalgalandırdı-1
Son Dakika Güncel Şanlıurfa-resulayn'a karşı türk bayrağını dalgalandırdı-1

Şanlıurfa-resulayn'a karşı türk bayrağını dalgalandırdı-1

16 dakika önce

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyesi bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyesi bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine geldi. Ceylanpınar'da vatandaşlarla buluşan grup, daha sonra çatışmaların yaşandığı Resulayn'a bakan Bayraktepe'de görev yapan gazetecileri ziyaret etti. Bir gazi, ağaca çıkıp göğsünde taşıdığı Türk bayrağını, Resulayn'a karşı dakikalarca dalgalandırdı. Gazetecilere görevlerinde başarılar dileyen grup, ilçeden ayrıldı.

Öte yandan hayatın normale döndüğü Ceylanpınar'a vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Çatışmaların başlamasıyla birlikte ilçeden ayrılan birçok aile, döndükleri evlerine havan ve roket atar mermisinin isabet ettiğini gördü. Aileler, enkaz kaldırmak için çalışmalara başladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber Ali LEYLAK, Şafak SAĞ CEYLANPINAR (ŞANLIURFA), (DHA)

Şanlıurfa-resulayn'a karşı türk bayrağını dalgalandırdı-1

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:11 Kaynak: DHA
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