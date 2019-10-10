Şanlıurfa resulayn'da çatışmalar devam ediyor

'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (2)

RESULAYN'DA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri YPG/ PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, Resulayn'da çatışmalar aralıklarla sürdürülüyor. Resulayn ve çevresindeki terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar yapılan obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde ise azaltıldı. Bugün sabah erken saatlerde de belirli aralıklarla terör örgütü mevzilerine topçu ateşi açıldı

SINIR HATTINA YAKLAŞMIYORLAR

Çatışmalar nedeniyle sınır hattında güvenlik önlemleri, üst seviyeye çıkarılırken, Resulayn'ın karşısındaki Ceylanpınar ilçesine, yabancı plakalı ve farklı il ve ilçe nüfusuna kayıtlı kişilerin alınmadığı öğrenildi. İlçede okullar tatil edilirken, bölge sakinlerinin mecbur kalmadıkça sınır hattına yaklaşmadığı görüldü.

1 ÇOCUK YARALANDI

Öte yandan terör örgütü tarafından Resulayn'dan atılan havan mermisi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki eve isabet etti. Merminin düştüğü evde yaşayan İbrahim Kurt (14) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kurt, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMIŞLI'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR

'Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye'nin Kamışlı kentinden Mardin'in Nusaybin ilçesine çok sayıda havan topu atıldı. Küçük çapta hasarlara yol açan ve 3 kişinin hafif yaralandığı saldırılar sonrası Türkiye tarafından belirlenen terör hedefleri, ateş altına alındı. Bölge sakinlerinin sınır hattından uzak durmaları yönünde uyarılar yapıldı. Nusaybin'de eğitime 2 gün ara verilirken, kaymakamlıktan yapılan uyarıların ardından özellikle sınır hattında yaşayanlar, geceyi daha iç bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirdi. Top ve silah atışlarının sesleri ise gece de sürdü. Kamışlı'da bulunan teröristler, operasyon kapsamında insansız hava araçları (İHA) ile görüntü alınmasını engellemek amacıyla farklı bölgelerde lastikleri ateşe verdi. Kamışlı'nın birçok bölgesinde sabah erken saatlerden bu yana yoğun duman görülürken, ara ara da silah sesleri duyuluyor.

'Barış Pınarı Hakaretı' kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda ise gazeteciler, belirlenen alan dışında çekim yapmamaları konusunda uyarıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Ali LEYLAK- Kadir GÜNEŞ- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

=======================