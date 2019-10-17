Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa resulayn'da sokak çatışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Şanlıurfa resulayn'da sokak çatışmaları sürüyor

Şanlıurfa resulayn'da sokak çatışmaları sürüyor

24 dakika önce

TSK ve SMO'nun Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKKYPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulyan ilçesinde planlandığı şekilde devam ediyor.

Şanlıurfa resulayn'da sokak çatışmaları sürüyor, System.String[]

TSK ve SMO'nun Fırat'ın doğusunda terör örgütü PKKYPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulyan ilçesinde planlandığı şekilde devam ediyor. Dün gece sessizliğin hakim olduğu ilçede, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokak çatışmaları yeniden başladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Resulayn'daki terör hedefleri, sınır birliklerinde konuşlu bulunan obüslerle vuruluyor. Bölgede tespit edilen 300 civarındaki tünele gizlenen teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getiriliyor. Resulayn'daki çatışma sesleri, Ceylanpınar sokaklarından da duyuluyor.

Bu arada, Resulyan'ın güneyinde bulunan M4 yolundaki Aliye siloları TSK ve SMO askerleri tarafından ele geçirildi. Burada yapılan aramalarda, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Ali LEYLAK-Şafak ŞAĞCEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)

Resulayn, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerin Nusaybin'de 8 sivili şehit ettiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Soylu: Koskoca Avrupa, terör örgütünün rehberliğini kendisine yol tutmuş Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi Tel Aviv'de terör örgütü YPG/PKK'ya destek eylemi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 13:07:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa resulayn'da sokak çatışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]