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Şanlıurfa resulayn'da terör tünelleri kapatılıyor

33 dakika önce

Resulayn'da terör tünelleri kapatılıyorBarış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde terörden arındırılan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından...

Resulayn'da terör tünelleri kapatılıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde terörden arındırılan bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri tarafından teröristlerin kazdıkları tüneller kapatılıyor.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesi, Barış Pınarı Harekat kapsamında terör örgütlerinden arındırıldı. Bölgede teröristler tarafından kazılan tüneller ise TSK'ya ait zırhlı iş makineleri ile kapatılıyor. Bölgede teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcılar ise TSK ve SMO askerleri tarafından tespit edilerek imha ediliyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber Şafak SAĞCEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-

Şanlıurfa resulayn'da terör tünelleri kapatılıyor

Şanlıurfa, Resulayn, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:34 Kaynak: DHA
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