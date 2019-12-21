Şanlıurfa resulayn ve telabyad'da terör örgütünün tahribatı temizleniyor - Son Dakika
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Şanlıurfa resulayn ve telabyad'da terör örgütünün tahribatı temizleniyor

6 saat önce

Resulayn ve Telabyad'da terör örgütünün tahribatı temizleniyorŞANLIURFA'ya sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKKPYD'den temizlenen Suriye'nin Telabyad ile Resulayn kentlerinde terör örgütünün oluşturduğu tahribatın izleri siliniyor.

Resulayn ve Telabyad'da terör örgütünün tahribatı temizleniyor

ŞANLIURFA'ya sınır komşusu olan ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKKPYD'den temizlenen Suriye'nin Telabyad ile Resulayn kentlerinde terör örgütünün oluşturduğu tahribatın izleri siliniyor. Her iki kentte enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları sürerken, alt yapı, eğitim ve sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Terör örgütünün zulmünden en çok etkilenen çocuklar ise ilk defa sinemayla tanıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim'de başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve terör örgütü PKK PYD denetimindeki Resulayn ile Telabyad kentleri terör unsurlarından temizlendi. Her iki kentte teröristler tarafından konulan bombalı tuzaklar ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tek tek imha edildi. Terör örgütünün izlerinin silinmesi için ise iş makineleri enkazları temizlerken, içme suyu ve elektrik şebekeleri de Türkiye'den gelen ekipler tarafından yenileniyor.

KARARGAH OLARAK KULLANILAN OKULLAR ONARILIYOR

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, başkanlığında çalışmalar yürüten Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinesinde YPGPKK'lı teröristlerce karargah olarak kullanılan okullar onarılarak, eğitime hazır hale getirildi. Onarılan okulların bahçesindeki eski basketbol potaları yenilendi, bahçelere fidan dikilerek yeşillendirildi. Terör örgütünün zulmünden en çok etkilenen çocuklara ise giyim ve kırtasiye malzemeleri dağıtıldı. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise mobil sinema TIR'ını Resulayn'a göndererek çocuklara ilk kez sinema keyfi yaşattı. Hayatın normale döndüğü her iki kentte açılan fırınlarda günlük ekmek dağıtımı yapılırken, çeşitli sivil toplum kuruluşları bölgede mağdur olan Suriyeli ailelere kışlık erzak, giyim gibi yardımlarda bulunuyor.

Şanlıurfa resulayn ve telabyad'da terör örgütünün tahribatı temizleniyor

Telabyad, Resulayn, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:40 Kaynak: DHA
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