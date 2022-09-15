Nikah memurunun "evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusunun ardından damat: Aneey ne diyorsun?

Şanlıurfa evlilik yolunda ilk adımlarını atmak için nikah masasına oturan çiftin nikah töreni, damat adayının nikah memuruna verdiği cevapla unutulmayacak anlara sahne oldu. Reyhanlı Belediyesi'nin nikah salonunda gerçekleştirilen törende, nikah memuru damadın cevabını almak için soruyu yöneltince olanlar oldu.

MİSAFİRLER GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Nikah memurunun sözlerini tamamlamasının ardından "Evet" demesi beklenen damat adayının bir anda salondaki misafirlerin arasında bulunan annesine dönerek "Anne ne diyorsun?" diye seslenmesi, salonda bulunan insanların kahkaha atarak gülmesine sebep oldu. Damat adayı, daha sonra kahkaha ve alkış seslerinin arkasından nikah memurunun sorusuna "Evet" cevabını verdi.

SOSYAL MEDYADAN İLGİNÇ YORUMLAR GELDİ

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan videolar arasına giren görüntüler için birçok yorum da yapıldı. Kimi kullanıcılar ''Özgür irade nerede?'' derken kimileri de ''Memurun kalkıp gitmesi gerekmiyor mu?'' diyerek yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:



