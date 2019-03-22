Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Sahte Hasta Girişi ile Devleti Dolandıranlara Operasyon: 4 Tutuklama

Şanlıurfa Sahte Hasta Girişi ile Devleti Dolandıranlara Operasyon: 4 Tutuklama

15 dakika önce

Sahte hasta girişi ile devleti dolandıranlara operasyon: 4 tutuklamaŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, hasta muayene etmedikleri halde sahte hasta girişi yaparak devletten haksız kazanç elde eden özel hastanelere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında hastane yöneticileri...

Sahte hasta girişi ile devleti dolandıranlara operasyon: 4 tutuklama

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, hasta muayene etmedikleri halde sahte hasta girişi yaparak devletten haksız kazanç elde eden özel hastanelere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son aylarda bazı özel hastanelerin, hastaneye gelen hastaların T.C. kimlik numaralarını alıp tedavi görmüş gibi göstererek devletten haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen hastanelere operasyon düzenleyen ekipler, aralarında hastane yöneticileri ve doktorların da bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:41 Kaynak: DHA

DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında Üst Katlarda Mahsur Kalan 10 Kişiyi İtfaiye Kurtardı İstanbul'da Eylem Hazırlığındaki 2 Terörist Yakalandı FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Çin'de Fabrika Patlamasında 47 Kişi Hayatını Kaybetti, 640 Kişi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 20:56:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Sahte Hasta Girişi ile Devleti Dolandıranlara Operasyon: 4 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]