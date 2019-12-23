Şanlıurfa-şanlıurfa'da çiftliklerde hindi satışları başladı - - Son Dakika

Şanlıurfa'da çiftliklerde hindi satışları başladı -

Şanlıurfa'da, çiftliklerde organik olarak yetiştirilen hindilere, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte talep arttı. Satıcılar, hindileri kilosuna göre 100 ila 250 liradan satışa çıkardı.

Şanlıurfa'da çiftlikte organik olarak yetiştirilen hindilerin toptan ve perakende satışı yapılıyor. Ancak yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi hindi, yeni yılın yaklaşmasıyla daha çok ilgi görmeye başladı. Erkek hindiler 100 ila 200 liradan alıcı bulurken, dişiler ise 250 liradan satılıyor.Son bir hafta içerisinde 2 bin civarında hindi satışı yaptığını belirten besici Yasin Dil, hindi etinin daha lezzetli olduğunu ifade ederek şunları söyledi

Biz hindileri civcivken alıp, bakıyoruz. Bakımı çok zor. Onlar için geniş bir çiftlik oluşturduk tamamen doğal ortamda organik olarak yetişiyorlar. Mevsimlere göre aşıları var, onları yaptırıyoruz. Yattıkları yeri sürekli dezenfekte ediyoruz. Büyük emeklerle beslediğimiz bu hindilerimizi yılbaşında piyasaya satıyoruz. Bu yıl satışlar geçen yıla göre daha iyi. Alıcılar hindinin gagasına, kanat altına bakmalı. Gagaları kırmızı, gözleri cam gibi parlak olmalı. Tüylerine baktığınız zaman simsiyah ve parlak olmalı. Dinç ve diri olması lazım. Koltuk altlarının da sarı olması lazım dedi.