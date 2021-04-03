ŞANLIURFA Şanlıurfa'da, sadece 2 ay tüketilebilen 'keme' kebabına ilgi - Son Dakika

Şanlıurfa'da, sadece 2 ay tüketilebilen 'keme' kebabına ilgi

ŞANLIURFA'da, Mart ayında yağmurların ardından toprak altından çıkarılan ve yılda sadece 2 ay restoran ile lokantaların menülerinde yer alan keme kebabına yoğun ilgi gösteriliyor.

Şanlıurfa'da dağlık alanlar ile Suriye sınırındaki bölgelerde ender yetişen bir mantar türü olan keme, hem pazardaki tezgahlarda hem de lokantaların kebap menüsündeki yerini aldı. Patates büyüklüğündeki keme, Mart ayında yağmurların ardından yetiştiği bölgelerde toprak altından çıkarılıyor. Sadece 2 ay tüketilebildiği için kilosu 100 liradan alıcıyla buluşan keme, özellikle kebapçılar tarafından satın alınıyor. Lokantacılar, ince şekilde doğrayarak etle harmanladıkları kemeyi kebap olarak pişirerek müşterilerine servis ediyor. Görüntüsü ve tadıyla aylardır bekleyenlerin iştahla yediği keme kebabı, yüksek proteine sahip olma özelliğiyle de ilgi çekiyor.

Şanlıurfalı lokantacılardan Osman Yüksekyayla, keme kebabının özel müşterilerinin bulunduğunu belirterek, Kemenin özel müşterisi vardır. Lezzetiyle hemen fark edilen keme, servise sunulmadan zahmetli işlemlerden geçiyor. Keme genellikle yağışların bol olduğu bölgelerde yetişiyor. Ömrü kısa olan keme piyasada sadece 2 ay bulunabiliyor. Diğer kebapların 2 katı fiyatına satmak zorunda kaldığımız kemeyi tadan müşterilerimiz, müptelası oluyor dedi.

Şanlıurfa'da kebabının yanı sıra kemenin tavası, sulu yemeği ve dolması da yapılıyor.