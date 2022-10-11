ŞANLIURFA - Şehir dışında üniversite okuyan kız öğrencilere 400 lira burs verilecek - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Şehir dışında üniversite okuyan kız öğrencilere 400 lira burs verilecek

11.10.2022 16:51

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, şehir dışında üniversite okuyan Şanlıurfalı 250 kız öğrenciye burs vereceklerini bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, şehir dışında üniversite okuyan Şanlıurfalı 250 kız öğrenciye burs vereceklerini bildirdi.

Vali Ayhan, makamında düzenlediği basın toplantısında, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Kız çocuklarının eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Ayhan, şöyle konuştu:

"İlk etapta 250 kız öğrencimize aylık 400 lira burs verilecektir. Burs oranını ve öğrenci sayısını ilerleyen dönemlerde artırmayı hedefliyoruz. 8 ay boyunca bursumuz devam edecek. Bir başvuru sitesi de hazırladık. İstenen bilgiler doldurularak başvurular yapılacak. 21 Ekim'e kadar ihtiyaç sahibi kız öğrencilerimiz müracaatta bulunabilir. Başvuru sonuçlarını da yine site üzerinden duyuracağız. Şeffaf ve objektif bir şekilde desteklerimiz sürecek. Kız çocuklarımızı da eğitimi de önemsiyoruz. Burslar Valilik koordinesinde yürüyecek. Vakıflar, hayırseverler, iş adamlarından da destek bekliyoruz. Çok kıymet verdiğimiz çok özel bir çalışma. İlerleyen dönemlerde dokunduğumuz çocukların sayısını artıracağız. Çam sakızı çoban armağanı olarak düşünüyoruz. Emeği ve katkısı olanlara şimdiden teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Burs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Şehir dışında üniversite okuyan kız öğrencilere 400 lira burs verilecek - Son Dakika

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