Şanlıurfa şehit gümrük müdürlüğü personeli mustafa türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa şehit gümrük müdürlüğü personeli mustafa türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şanlıurfa şehit gümrük müdürlüğü personeli mustafa türk son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ŞANLIURFA Şehit Gümrük Müdürlüğü Personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı.

ŞANLIURFA Şehit Gümrük Müdürlüğü Personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa şehit gümrük müdürlüğü personeli mustafa türk son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidi Cuma Bağatur'un babası: Gerekirse beni de Suriye'ye götürsünler
Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap İdlib şehidinin tabutuna bırakılan Bozkurt isimli oyuncak köpek duygulandırdı Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı

Son Dakika Haberleri
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 21:39:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa şehit gümrük müdürlüğü personeli mustafa türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]