Şanlıurfa şehit gümrük müdürlüğü personeli mustafa türk son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Şanlıurfa şehit gümrük müdürlüğü personeli mustafa türk son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
ŞANLIURFA Şehit Gümrük Müdürlüğü Personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:50 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Şehit Gümrük Müdürlüğü Personeli Mustafa Türk son yolculuğuna uğurlandı
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