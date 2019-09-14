Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü

1 saat önce

Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldüŞanlıurfa'da şehit oğlunun mezarını ziyarete gitmek için motosikletle yola çıkan Medet Halat (54), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü

Şanlıurfa'da şehit oğlunun mezarını ziyarete gitmek için motosikletle yola çıkan Medet Halat (54), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolu Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. 14 Haziran 2018'de, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası Medet Halat, oğlunun mezarını ziyarete gitmek için yola çıktı. Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Halat ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Halat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Medet Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından yakınlarına teslim edildi.

Şanlıurfa şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun talimatıyla yetim, öksüz ve engelli öğrencilere verilen eğitim yardımı 50 TL artırıldı Genç kızın ölümüyle ilgili şüphelilerden 'şaka' gibi savunma 12 yıl sonra titremeden kaşık tutup, yemek yedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:49:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]