Şanlıurfa şehit rahmi kaya'nın cenazesi, şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi... - Son Dakika

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Şanlıurfa şehit rahmi kaya'nın cenazesi, şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi...
6 saat önce
ŞANLIURFA Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:28 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı
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