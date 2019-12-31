Şanlıurfa şehit rahmi kaya'nın cenazesi, şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa şehit rahmi kaya'nın cenazesi, şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi... - Son Dakika

Şanlıurfa şehit rahmi kaya'nın cenazesi, şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi...

6 saat önce

ŞANLIURFA Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı.

ŞANLIURFA Şehit Rahmi Kaya'nın cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a uğurlandı

Şanlıurfa şehit rahmi kaya'nın cenazesi, şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi...

Şanlıurfa, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:28 Kaynak: DHA
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