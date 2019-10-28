Şanlıurfa-şehit ulaştırma uzman onbaşı tahsin sarıtosun memleketi kocaeli'ne uğurlandı
17 dakika önce
Şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun memleketi Kocaeli'ne uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:34 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA-Şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun memleketi Kocaeli'ne uğurlandı
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