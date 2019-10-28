Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa-şehit ulaştırma uzman onbaşı tahsin sarıtosun memleketi kocaeli'ne uğurlandı-2
Son Dakika Güncel Şanlıurfa-şehit ulaştırma uzman onbaşı tahsin sarıtosun memleketi kocaeli'ne uğurlandı-2

Şanlıurfa-şehit ulaştırma uzman onbaşı tahsin sarıtosun memleketi kocaeli'ne uğurlandı-2

1 saat önce

Şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun memleketi Kocaeli'ne uğurlandı-2.

Şanlıurfa-şehit ulaştırma uzman onbaşı tahsin sarıtosun memleketi kocaeli'ne uğurlandı-2, System.String[]

ŞANLIURFA-Şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun memleketi Kocaeli'ne uğurlandı-2

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:01 Kaynak: DHA
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