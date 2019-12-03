Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa-şehit uzman çavuş harun çınar törenle memleketi hatay'a uğurlandı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa-şehit uzman çavuş harun çınar törenle memleketi hatay'a uğurlandı - Son Dakika

Şanlıurfa-şehit uzman çavuş harun çınar törenle memleketi hatay'a uğurlandı

6 saat önce

Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar törenle memleketi Hatay'a uğurlandı.

ŞANLIURFA-Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar törenle memleketi Hatay'a uğurlandı

Şanlıurfa-şehit uzman çavuş harun çınar törenle memleketi hatay'a uğurlandı

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:58 Kaynak: DHA
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