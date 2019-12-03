Şanlıurfa şehit uzman çavuş, törenle memleketi hatay'a uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş, törenle memleketi Hatay'a uğurlandı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde dün PKKPYD teröristlerin havanlı saldırısında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın (22) cenazesi, törenle memleketi Hatay'a uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Tel Abyad kentinin kırsalında, PKKPYD terör örgütünün havanlı saldırısı sonucu Uzman Çavuş Harun Çınar, ağır yaralandı. Akçakale Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından kaldırıldığı Şanlıurfa'daki hastanede şehit olan Çınar için cenaze töreni düzenlendi. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şehit Çınar'ın cenazesi, GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, il müftüsü tarafından dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu ve memleketi Hatay'a gönderildi.