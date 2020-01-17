Şanlıurfa şehit uzman onbaşı mustafa alpaklı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Şanlıurfa şehit uzman onbaşı mustafa alpaklı son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
ŞANLIURFA Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuğuna uğurlandı
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