Şanlıurfa şehit uzman onbaşı mustafa alpaklı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa şehit uzman onbaşı mustafa alpaklı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şanlıurfa şehit uzman onbaşı mustafa alpaklı son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ŞANLIURFA Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuğuna uğurlandı.

ŞANLIURFA Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuğuna uğurlandı

Şanlıurfa şehit uzman onbaşı mustafa alpaklı son yolculuğuna uğurlandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu
Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 21:18:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa şehit uzman onbaşı mustafa alpaklı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]