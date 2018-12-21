Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Selde Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı

Şanlıurfa Selde Mahsur Kalanları İtfaiye Kurtardı

3 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Sokaklar göle dönerken, evlerinden çıkamayanları itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla kurtardı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak devam eden sağanak, sokakları göle çevirdi. Yer yer 1 metreyi bulan derinlik nedeniyle evleri su bastı, evlerinden çıkamayan bazı vatandaşlar ise belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gece boyunca mahalle mahalle dolaşan ekipler, evlerinin teraslarında kurtarılmayı bekleyenleri merdivenli araçlara alarak güvenli bölgelere götürdü. Yağmur sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakırken, belediye ekipleri suların çekildiği mahallelerde hasar tespit çalışmaları yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:55 Kaynak: DHA

Viranşehir, İtfaiye, Şanlıurfa, Güncel
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